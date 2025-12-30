ガールズグランプリを２回優勝した実力者・梶田舞（３８）＝埼玉・１０４期・Ｌ１＝が３０日、現役引退することを自身のＳＮＳで発表した。電話取材に応じた梶田は「２９日に終わった前橋に参加する前に、親とスポンサーには伝えました。開催中も誰にも言わなかった。競輪が大好きだったけど、ここ数カ月は精神的に追い込まれてしまい、競輪が嫌いになってしまう手前だった。大好きな競輪が嫌いになる前に引退しようと思い、年