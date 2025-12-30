■2025全日本大学女子選抜駅伝競走（30日、富士山本宮浅間大社前発~富士総合運動公園陸上競技場着、7区間、43.4?）2025全日本大学女子選抜駅伝競走、「富士山女子駅伝」の名称で知られる大学女子駅伝が30日に行われ、城西大学が初優勝、大学史上初の“学生女子駅伝二冠”を達成した。関東勢が優勝するのも初めてとなった。コースの高低差は174m、実業団を含め女子駅伝界では最長の43.4kmと富士山麓を生かした厳しいコースとなった