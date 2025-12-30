やっこさんに鶴、帆かけ船にかぶと……。子ども時代に慣れ親しんだ「おりがみ」を折ることが、脳の働きによい影響をもたらすと話題になっています。おりがみの効果について、脳科学のエキスパートに聞きました（構成：浦上泰栄画像提供：あさ出版（『脳科学でわかった！ 80歳からでも若返る すごい脳活おりがみ』より）〈認知機能がアップする〉指エクササイズ* * * * * * *脳と指先は密接に連携歳を重ねるにつれて、「もの忘れ