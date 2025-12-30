お笑いタレントの有吉弘行さんは12月28日、自身のInstagramを更新。いつもとは違うヘアスタイルを披露しました。【写真】有吉弘行、イメチェン？ショットに反響「イメチェンですね」有吉さんは「2025ラジオ終わり来年もよろしくお願いします」とつづり、最新ショットを披露しました。普段とは雰囲気の異なるヘアスタイルで、前髪が伸びたショートボブのような姿を披露。真剣な表情とのギャップが印象的で、思わず笑ってしまう1枚