¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¥Ù¥¹¥ÈÇòÅÉ¤ê¤Î²Ö³¡»Ñ¡¢¼«µÔ¥Í¥¿¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ö¥Á¥¯¥·¥ç¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ö·ÝÉ÷¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î?ÁÇ´é?¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£12·î5¡Á7Æü¤ËÀéÍÕ¸©¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥×¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Îº×Åµ ¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡×¤Î½Ð±é¤òX¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥¦¥áÂÀÉ×¡£¥á¥¤¥¯¤òÍî¤È¤·¤¿ÁÇ´é¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÍÎÁõ¤ÎÂÀÉ×¤¬SF±Ç²è¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥à¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¤ÈÊÂ¤Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÉáÃÊ