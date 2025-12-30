女子ゴルフの西郷真央が30日、指導を受けていた尾崎将司さんが23日に亡くなったことを受けてコメントを発表し、「ジャンボさんがもたらされた功績は計り知れない。私自身も、これまで多くの学びとお力添えをいただき、心から感謝しております」と悼んだ。「ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー」で1期生の西郷は4月にメジャーのシェブロン選手権で米ツアー初優勝を果たした。「ご自宅へ弔問に伺い、直接お別れをさせていただきました