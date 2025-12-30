◇富士山女子駅伝（３０日、静岡・富士山本宮浅間大社前〜富士総合運動公園陸上競技場、７区間＝４３・４キロ）城西大が初優勝を飾った。１０月の全日本大学女子駅伝も２５年ぶりに制覇しており、悲願の大学駅伝“２冠”を達成した。２区の本間香（きょう、１年）が区間新記録の激走で首位に押し上げたが最長５区で大東大、東北福祉大に抜かれ、後半は３チームでの優勝争いに。標高差１６９メートル「魔の坂」もある難しい最