【モデルプレス＝2025/12/30】俳優の松尾貴史が12月29日、自身のInstagramを更新。俳優の江口洋介、歌手の森高千里夫妻との写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】57歳ベテラン俳優＆56歳歌姫「激レア」夫婦ショット◆江口洋介＆森高千里、夫婦ショットが話題松尾は「吉例の忘年会」とし、写真を複数公開。佐藤浩市や、柄本時生ら集まった俳優との2ショットや餅つきの様子などの中に、江口、森高夫妻と写る写真も並べられている