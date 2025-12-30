大阪府堺市で、自転車に乗っていた女性に幅寄せして衝突し、ケガをさせたとして、配送業の男性が殺人未遂の容疑で逮捕された。報道によると、男性は12月14日、堺市の路上で自転車に乗っていた女性に「殺すぞ」などと怒鳴り、運転する車を衝突させて殺害しようとした疑いを持たれている。事件の前に男性は女性と口論になり、その後、追跡していたとみられる。警察の取り調べに対して、男性は、女性に車を接触させたことは否認してい