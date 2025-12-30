テクニカルポイント ドル円１０日線近傍 157.86エンベロープ1%上限（10日間） 157.32ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 156.54一目均衡表・転換線 156.32現値 156.3010日移動平均 156.07一目均衡表・基準線 155.9421日移動平均 154.97一目均衡表・雲（上限） 154.74エンベロープ1%下限（10日間） 154.56ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 151.89