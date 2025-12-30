米株価指数先物時間外取引総じて小幅安 東京時間12:23現在 ダウ平均先物MAR 26月限48740.00（-9.00-0.02%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6950.50（-4.50-0.06%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限25710.50（-29.25-0.11%）