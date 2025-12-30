きょうは、北海道から北陸の日本海側を中心に雪や雨が降るでしょう。強い風や雷を伴うおそれがあります。積雪のある地域は、雪崩にも注意が必要です。沖縄は強い風を伴って雨が降るでしょう。一方で、太平洋側はからっと晴れる予想です。気温です。日中の最高気温は、全国的にこの時季としては高いでしょう。東京は16度、大阪は15度と、11月並みの過ごしやすさとなりそうです。週間予報です。この先は冬型の気圧配置が続く見込みで