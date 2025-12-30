今回は、離婚から3年後、妻の成功を知った夫のエピソードを紹介します。「俺のこと養ってくれないかな…」「ある日、俺に文句ばかりの妻が急に家を出て行き、離婚届を送ってきたんです。そして離婚することになりましたが、正直もう妻の文句を聞かなくて済むと思うと、気が楽になりました。で、離婚後も息子や元妻と面会していました。しかし俺が忙しくなり、また元妻にも事情があり、面会しなくなってから2年たった頃、元妻がネッ