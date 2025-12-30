トロント・ラプターズ vs オーランド・マジック日付：2025年12月30日（火）開催地：スコシアバンク・アリーナ（Toronto）最終スコア：トロント・ラプターズ 107 - 106 オーランド・マジック NBAのトロント・ラプターズ対オーランド・マジックがスコシアバンク・アリーナ（Toronto）で行われた。 第1クォーターはオーランド・マジックがリードし18-