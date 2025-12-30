ブルックリン・ネッツ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ日付：2025年12月30日（火）開催地：バークレイズ・センター（Brooklyn）最終スコア：ブルックリン・ネッツ 107 - 120 ゴールデンステイト・ウォリアーズ NBAのブルックリン・ネッツ対ゴールデンステイト・ウォリアーズがバークレイズ・センター（Brooklyn）で行われた。 第1クォーター