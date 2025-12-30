新年に向け多くの初詣客を迎える広島市内の神社でしめ縄の張り替え作業が行われました。広島市中区の広島護国神社では長さ約15メートルのしめ縄の張り替えが行われました。北広島町で栽培された稲のわらを使ってつくられたもので毎年、新年の参拝客を迎えるこの時期に張り替えています。■参拝客「5月に3人目（の孫）が生まれる。賑やかな年になればいい」■広島護国神社 松下和正 権宮司「（午は）農耕馬として生活に潤いを