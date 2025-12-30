東京・新宿区で29日、エステ店の女性が刺されけがをした事件で、逮捕された男が複数回この店を利用し、料金の未払いトラブルがあったことが分かりました。朱莘（しゅ・いく）容疑者（35）は29日、新宿区高田馬場のマンションで、エステ店店長の女性（30代）を刃物のようなもので刺して殺害しようとした疑いがもたれています。女性は胸など4カ所を刺されましたが、命に別条はないということです。朱容疑者は2025年8月以降、客