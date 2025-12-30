能登半島地震の災害関連死に新たに5人が認定されることになりました。これで地震の犠牲者は直接死を含め700人を超える見込みです。県は今月26日に専門家による審査会を開き、能登半島地震による災害関連死として、新たに5人の認定を決めました。内訳は珠洲市と能登町で2人、志賀町で1人となっていて、今後それぞれの市町で正式に認定される見通しです。施設で被災し停電や断水等により体力が低下して亡くなった事例などが認定され