テレ東では1月３日（土）昼1２時から「これがわたしのおしご10」を放送します。同じ仕事に就いている10人、同じ場所で働く１０人のお仕事を覗いてみたら・・・知らなかった新たな世界が見えてくる！この番組は10人のおしごとについて行き「なぜこの仕事をしているの？」を聞いて回るお仕事バラエティです。今回の舞台は、豊洲市場。マグロを競り落とす仲買人や江戸時代から続く老舗寿司店など“ザ・市場”な仕事人から、1日７トン