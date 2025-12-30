シド明希のソロAKiが東京・SHIBUYA STREAM HALLにて、12月20日にキズとの対バンライヴ＜AKi × キズ「NO BORDER. 2025」＞、12月21日に毎年恒例のクリスマスイベント＜AKi FAN EVENT 2025 LIMITED SPACE #09 - X’mas Special -＞を開催した。この2日間のオフィシャルレポートをお届けしたい。2025年は6月にミニアルバム『Vermillion』をリリース、同作を掲げて全国5ヵ所を回ったライヴハウスツアーを開催。9月にCOTTON CLUBでのア