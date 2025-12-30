今季限りで１５年の現役生活にピリオドを打ち、来季からはロッテの２軍投手コーチとして後進の指導にあたる美馬学氏（３９）は「これまで支えてくださったファンの皆さま、指導者の方々、チームメート、そして家族に心から感謝しています。恩返しの気持ちを胸に、これからは選手たちの成長をサポートし、チームに貢献できるよう全力を尽くしたいと思います」と新米コーチ業に決意を新たにした。１６９センチ、７５キロと小柄な