Ｊ３福島は３０日、元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）が横浜ＦＣより期限付き移籍で加入することが決定したことを発表した。移籍期間は２６年６月３０日までで、Ｊリーグ復帰は２１年横浜ＦＣ時代の２１年以来５年ぶりで初のＪ３クラブへの所属となる。１月９日に加入会見を実施し、１０日以降にチームに合流予定。来年２月で５９歳を迎えるカズはプロ４１年目のシーズンに向けて、クラブを通して「このたび、福島ユナイテッドＦ