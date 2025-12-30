北陸地方は年明け早々、強い寒波が南下してくるでしょう。明日31日(大晦日)〜2日頃にかけてはJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)が形成されやすく、山沿いを中心に大雪となり平地でも積雪が一気に増えるおそれがあります。帰省やお出かけの際には最新の気象情報や交通情報を確認し、突然の大雪に備えるようにしてください。明日31日(大晦日)〜3日頃に強い寒気が南下する上空1500メートル付近でマイナス9度前後の強い寒気が明日31日(大晦日