5年ぶりのJリーグ復帰、クラブ史上最大の加入にJ3・福島ユナイテッドFCは12月30日、横浜FCからFW三浦知良が期限付き移籍で加入することを正式発表した。移籍期間は2026年6月30日まで。Jリーグ復帰は2021年以来5年ぶりで、J3クラブ所属は自身初となる。三浦は1967年2月26日生まれの58歳。静岡県出身で、ブラジルのサントスFCを皮切りにキャリアをスタートし、ヴェルディ川崎、ジェノア（イタリア）、クロアチア・ザグレブ、京都