【新華社北京12月30日】中国人民解放軍東部戦区の李熹（り・き）報道官（海軍上級大佐）は、中国人民解放軍東部戦区陸軍部隊が30日午前9時（日本時間同10時）、台湾島北部の関連海域に対して長距離火力実弾射撃を実施し、所期の成果を収めたと明らかにした。