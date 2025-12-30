2025年（1月〜11月）、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。スポーツ部門の第3位は、こちら！（初公開日 2025/05/18）。【画像】“ゴムまり娘”と呼ばれた現役時代のはじける笑顔＆2年前に結婚した村上茉愛さんの夫婦ツーショットも…（写真多数）＊＊＊東京五輪（2021年）で日本の女子選手として初めて個人種目でメダルを獲得した、体操の村上茉愛(まい)さん（28）。現在は指導者として、後進の