◇第79回 全日本総合バドミントン選手権大会(30日、京王アリーナTOKYO)女子シングルスは決勝が行われ、3年ぶりに山口茜選手が頂点に立ちました。8月の世界選手権で自身3度目の優勝を飾った山口選手と前回王者の宮崎友花選手が戦います。17日に行われた年間王者を決めるワールドツアーファイナルズ2025でも直接対決を繰り広げ、13日ぶりの顔合わせとなりました。第1ゲーム、宮崎選手がリードを作りますが、山口選手が8連続ポイント