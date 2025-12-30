国道16号に接続埼玉県は2025年12月24日、整備を進めてきた主要地方道野田岩槻線（県道80号／都市計画道路上野長宮線）が、2026年1月24日（土）14時に開通すると発表しました。【国道16号に接続】「野田岩槻線」の今回の開通区間（地図）今回開通するのは、春日部市増戸（国道16号）からさいたま市岩槻区南平野（市境）までの約430mの区間です。事業は1993（平成5）年度に着手。事業費は約9億円です。道路は幅18m・車道2車線