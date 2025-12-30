犬に『人間の食べ物を与えてはいけない』理由５選 食べ物の中には犬に与えても問題のない食べ物も多く存在します。しかし、与えすぎてしまうと健康に悪影響を及ぼすこともあるため、積極的に与えることは推奨されていません。 では、なぜ犬に人間の食べ物を与えてはいけないと言われているのでしょう。その理由を紹介します。 1.中毒症状を引き起こす成分が含まれている可能性 人間の食べ物の中には、犬が食べてしまうと中毒