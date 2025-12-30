お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが29日に自身のアメブロを更新。就職した娘から初給料で食事をご馳走してもらったことを報告した。この日、モモコは「4月に就職した娘が先日帰ってきました」と報告し「毎日、一生懸命頑張ってるみたいです」と近況を明かした。続けて、久しぶりに帰省した娘から「初給料で私とパパとこにたん、3人に食事をご馳走してくれました」と説明。この出来事に「私たちも感動しましたけど、お店の人も感動