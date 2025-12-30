4度のトップ10入りで、26年のシード権を獲得した都玲華(C)Getty Images2025年の国内女子ゴルフツアー。実に初優勝を飾ったのは、過去最多の12人を数えた。初シード獲得選手も10人。さらに顔ぶれが豊かになり、華やかさを増した女子ゴルフ界。CoCoKARAnextでは「女子ゴルファーの魅せ場2025」と題して、6人の選手をピックアップ。第2回は国内メジャー「ワールドレディスサロンパスカップ」（茨城県・茨城ゴルフ倶楽部、5月8〜11日