Ä¹ºê¤Î2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö·ÐºÑ¡×¤Ç¤¹¡£ ³«¶È1Ç¯¤ËÊ¨¤¤¤¿¡¢Ä¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¡£ °ìÊý¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤Ê¤êÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤­¤¿¥Ë¥åー¥¹¤Ï¡¢Ï·ÊÞÉ´²ßÅ¹¤ÎÊÄÅ¹·èÃÇ¤Ç¤·¤¿¡£ »ä¤¿¤Á¤Î¿©Âî¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿ ¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡É¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¡£ ¸©Æâ·ÐºÑ¤ÎÌÀ°Å¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡ÚNIB news every. 2025Ç¯12·î25ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Û ¢§¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡Ö¸Å¸Å¸ÅÊÆ¡×Ä¹ºê¤Ç¤â¡Ä Ä¹ºê»Ô¤ÎÂç·¿¥¹ー¥Ñ&#1254