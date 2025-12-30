2026年の干支になる午（うま）年生まれの石川県内の人口は8万3850人で、十二支別では2番目に少なくなっています。12歳を迎える人が1万人を割り込むなど、少子化の傾向もみられます。石川県がまとめた試算によりますと、2026年の干支・午（うま）年生まれの人は石川県内で男性が4万650人、女性が4万3200人の合わせて8万3850人です。石川県内の総人口に占める割合は7.8%で、十二支別では酉（とり）年に次いで2番目に少なくなっていま