女優の小池栄子（45）が29日に放送されたテレビ朝日「爆笑問題の検索ちゃん芸人ちゃんネタ祭り」（後11・10）に出演。ネットでは小池の異変を心配する声があがった。爆笑問題と共に同番組のMCを務めた小池。冒頭、タイトルコールで小池が「年に一度のネタの祭典」と切り出し、MC3人で「芸人ちゃんネタ祭り！」と叫んだ。着席後、小池は「さあ今年もやってきましたよ。年末恒例のこの番組、今年で何と20周年ということで」