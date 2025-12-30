埼玉県嵐山町の養鶏場で飼育されていた採卵用のニワトリから、高病原性鳥インフルエンザの感染が確認され、県はおよそ24万羽のニワトリの殺処分を始めました。埼玉県によりますと、29日、嵐山町にある採卵用の養鶏場でニワトリ42羽が死んでいるのが見つかり、遺伝子検査の結果、30日午前、高病原性鳥インフルエンザの陽性が確認されました。これを受け県は、この養鶏場のニワトリおよそ24万羽の殺処分をすでに開始していて、すべて