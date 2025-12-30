Ｊ３福島は３０日、元日本代表ＦＷのカズこと三浦知良（５８）の期限付き移籍による加入を発表した。Ｊリーグ復帰はＪ１横浜でプレーした２０２１年以来で５年ぶり。期限は２６年６月３０日まで。来年２月の誕生日でカズはプロ４０年目の今季、ＪＦＬのアトレチコ鈴鹿でプレーしたが地域リーグに降格。その後、複数のオファーを受け移籍先を検討していた。福島は０２年設立で１４年にＪリーグ参入。今季Ｊ３では１０位だ