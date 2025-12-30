イングランド・プレミアリーグのブライトンに所属する日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が、３０日（日本時間３１日）のアウェー・ウェストハム戦で復帰見通しとなった。三笘は９月下旬に足首を負傷し、１３日のリバプール戦の途中出場で復帰すると、２０日のサンダーランド戦も途中出場。しかし、２７日のアーセナル戦はベンチ外となり、ファビアン・ヒュルツェラー監督は「負傷ではなく体調不良だった」と説明していた。クラブ公