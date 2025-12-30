うっ血性心不全で手術を受け、入院していた元うたのおにいさんの杉田あきひろが３０日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。無事、退院したことを報告した。杉田は１２月１５日未明に病院に緊急搬送された。病名はうっ血性心不全、それに伴う心筋梗塞の疑いがあるとされ、２３日に３時間にわたる心臓カテーテル手術を受けた。その後の経過は順調で、３０日には「ご報告です。杉田あきひろは鬱血性心不全と発症した心筋梗塞の治療