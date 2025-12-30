性別を問わずゲーム好きが増えている昨今では、一緒に遊べるゲームが男女の仲を深めるケースもあるようです。とはいえ、ゲームの種類によって盛り上がりにも違いがあるはず。今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「ゲーム好き女性が『男性と一緒に遊びたい！』と思っているゲーム９パターン」をご紹介します。【１】懐かしいファミコンの名作「バルーンファイト」「２Ｐアクションはファミコン時代が熱かった」