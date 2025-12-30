Amazonの初売りが1月3日9時にスタート！ポイントアップキャンペーンも実施中アマゾンジャパンは27日、同社が運営する総合オンラインストア「Amazon.co.jp」（ https://www.amazon.co.jp ）にて毎年恒例の年始のお得なセール「Amazon 初売」（ https://www.amazon.co.jp/events/hatsuuri ）を2026年1月3日（土）9時から1月7日（水）23時59分までの5日間に渡って開催すると発表しています。2026年のAmazon 初売りでは前年と同様に「