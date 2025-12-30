「育成の星」から「育成の“鬼”」へ―。西武から戦力外通告を受けた松原聖弥外野手（３０）は現役を引退し、ジャイアンツアカデミーコーチとして巨人に復帰する。「僕しか経験していない部分って多いと思う。結構独特な野球人生だったと思うので、そこを生かしていきたい」と未来のプロ野球選手育成に全力で挑む。“下克上”を体現してきた。「高校もメンバー外で大学も無名で、プロには育成から入った」。仙台育英では３年夏