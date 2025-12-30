◆全国高校ラグビー第３日▽２回戦東海大大阪仰星７―６佐賀工（３０日・花園）ノーシードで今大会に臨んだ前回大会準優勝の東海大大阪仰星が、シード校の佐賀工を破って３回戦に駒を進めた。試合開始から６分、ペナルティーゴール（ＰＧ）で佐賀工が先制した。反撃に転じたい東海大大阪仰星だったが、反則やパスの乱れもありなかなか流れがつかめない。すると同２４分にもＰＧで加点され、０―６で前半を終えた。後半は