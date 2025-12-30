新鮮な驚きと波乱に満ちた1年間自分の仕事の話ばかりする人は、家庭でも職場でも、飲み会の場でも白い目で見られがちだ。筆者は普段、「聴く」姿勢を大事にしたいと考えているが、本稿ではこの1年間を振り返りながら、自分の話をさせていただく。どうかお付き合い願いたい。【画像】今年日本で大注目を浴びた新型国産車【エルグランド、ランクルFJ、N-ONE e:を詳しく見る】全80枚翻訳者として、本家AUTOCAR UK（英国編集部）の記