東京・世田谷区で宮沢みきおさん一家4人が殺害された事件から30日で25年、関係者が墓に手を合わせ、事件の解決を祈りました。2000年12月30日、世田谷区で宮沢みきおさん一家4人が殺害された事件は、未解決のまま、25年となります。30日午前、埼玉県内にある一家の墓を、警視庁・成城署の元署長ら関係者が訪れ、事件の解決を祈りました。みきおさんの母・節子さんはことし94歳を迎え、足腰の不調などから墓参りへの参加を見送りまし