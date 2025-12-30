12月31日(水)午後4時からは、「第58回 年忘れにっぽんの歌」を放送！今年は、昨年同様「相模女子大学グリーンホール」で収録したステージの模様に加え、なんと11年ぶりに一部「生放送」でお届け！ 盛り上がる大みそかのリアルな空気とともに、スケールアップした「年忘れにっぽんの歌」をおくる。【動画】演歌・歌謡界の若手スターが熱唱！「歌のサンセット」▲写真左から、渡辺真、橋爪健二、小野田翼、松岡卓弥、鈴木渉、柳田優