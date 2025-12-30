私（チカ）は夫のヒロトと娘・ミオ（小2）、息子・コウキ（年長）との4人暮らしです。育休から仕事復帰すると私は義実家を気遣う余裕がなくなり、ヒロトは子どもたちだけを連れて義実家へ行くようになりました。私が義実家から絶縁される一方、子どもたちは義実家の財力でどんどん贅沢を覚えさせられていきます。習い事をしたいと言えば一流の先生をつけてもらい、本物の楽器を与えられ……。私はむなしくなり、脳裏に離婚もよぎる