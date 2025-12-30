12月31日(水)午後4時からは、「第58回 年忘れにっぽんの歌」を放送！今年は、昨年同様「相模女子大学グリーンホール」にて収録されたステージの模様に加え、なんと11年ぶりに一部生放送でお届け！ 盛り上がる大みそかのリアルな空気とともに、スケールアップした「年忘れにっぽんの歌」をおくる。【動画】演歌・歌謡界の若手スターが熱唱！「歌のサンセット」▲写真左から、山本佳志、寺田真二郎、塩田将己、向山毅、井筒雄太、青