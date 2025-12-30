江戸時代、武家に生まれた女性たち。【関連書籍】武家女人記多くの社会的制約を課せられながらも、彼女たちは己を貫き、強く生きようとした。最新作『武家女人記』を通して、砂原さんが描こうとした女性の姿とは――。作品に込めた思いと創作論をたっぷり伺いました。 構成／あわいゆき撮影／露木聡子 令和のいま、武家の女性を描く ――『武家女人記』は、主人公がすべて武家の女性という作品集