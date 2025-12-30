今、注目の劇作家・演出家であるピンク地底人3号さんの初めての小説『カンザキさん』が、二〇二六年一月七日に刊行される。超絶ブラック企業の配送会社に就職した「僕」が、優しい先輩ミドリカワさんと、悪魔のような先輩カンザキさんと出会ったことから始まるこの物語は、第四十七回野間文芸新人賞を受賞した。現代ならパワハラ認定間違いなし、あまりの悲惨さに笑いすらにじみ出る本作と、著者の不思議な魅力に迫る。聞き手・構