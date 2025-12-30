プロテストに合格した選手が合格年度No.1の座をかけて争った「JLPGA新人戦 加賀電子カップ」で、これからプロ生活が始まる98期生の選手たちに“今年の漢字”を書いてもらった。今回は松原柊亜（まつばら・しゅあ）をご紹介！【写真】合格おめでとう！ プロテスト合格の22人栃木県出身、2006年11月30日生まれの19歳。父親の影響で3歳からゴルフを始めた。中学時代は「関東中学校ゴルフ選手権特別大会」と「全国中学校ゴルフ選手権」